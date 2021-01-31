拜登1.9兆美元紓困案 共和黨議員：浪費公帑

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（法新社華盛頓31日電） 美國總統拜登的1.9兆美元紓困案遭遇共和黨人反對聲浪，國會保守派議員說紓困案含太多浪費公帑的計畫，而值此時刻，美國實不需要再舉債。

法新社報導，然而才不久，前總統川普主政時期，共和黨通過10年減稅規模達近1.5兆美元、30年來規模最大稅改案，甚至通過金額更高、達2.2兆美元的「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」（CARES Act），造成預算赤字飆升。

等到民主黨重掌白宮政權，並在國會握有些微優勢之後，共和黨人現在反而以美國國債與赤字攀升為由，反對拜登的方案。

共和黨籍聯邦參議員杜美（Pat Toomey）表示，總統拜登所提的1.9兆美元紓困方案，是「巨大的浪費，經濟上有害的」。

共和黨聯邦參議員羅姆尼（Mitt Romney）說：「整體數字相當令人震驚」。羅姆尼為2012年共和黨總統候選人，但最後敗給時任總統的歐巴馬。羅姆尼競選期間就緊咬國債債台高築問題。

新財政部長葉倫（Janet Yellen）日前在她任命聽證會中反駁共和黨的說法，她說：「無論拜登或我本人，在提出這項紓困方案時都有把國家舉債負擔納入考量。」

葉倫表示：「但現在，利率處於歷史低點，我們最明智作法，就是行動做大。」

拜登擔任歐巴馬的副總統期間，共和黨人一再以國債與赤字為由，阻撓歐巴馬政府的議案。

法新社報導，2012年還是平民的川普也加入戰局，在推特發文說，歐巴馬治下的「赤字來到美國歷史新高，他為什麼要讓美國破產？」

然而，等到川普2017年接掌白宮，共和黨人也掌控國會之後，他們似乎忘了國債和赤字方面的隱憂。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP