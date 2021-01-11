拜登11日注射第2劑疫苗 就職總統之前完成接種

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（法新社華盛頓11日電） 美國總統當選人拜登辦公室宣布，拜登將於今天注射第二劑的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

78歲的拜登（Joe Biden）上個月21日在德拉瓦州紐瓦克（Newark）克里絲提娜醫院（Christiana Hospital）施打輝瑞大藥廠（Pfizer）第一劑疫苗時，告訴美國人「沒什麼好擔心的」。

拜登接種第一劑時有電視現場實況轉播，目的是提振大眾對接種疫苗的信心。

拜登團隊說，拜登施打第二劑時，也會有媒體在場，但並未詳說細節。

拜登即將於本月20日宣誓就職。

美國目前已超過37萬4000人因染疫病歿，拜登本月8日抨擊川普政府在配送疫苗作業上有如一場「鬧劇」。

目前為止已約有670萬美國人接種第一劑疫苗，遠低於2020年底替2000萬人接種的目標。

但目前已有2210萬劑疫苗分發全美各地，凸顯替老年人和醫護工作人員優先接種上所面臨的物流挑戰。

目前美國當局授權的疫苗有兩款，一款由輝瑞研發，另一款由莫德納（Moderna Inc）研發。兩款疫苗都是兩劑型，分別要在施打第一劑後的3周與4周後再施打第二劑。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP