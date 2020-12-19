拜登4要務 中國稱經濟氣候防疫3項可合作

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（法新社華盛頓18日電） 美國總統當選人拜登下個月將宣誓就職，針對他的4大優先要務，中國外交部長王毅今天表示，防疫、氣候與經濟這3項，中、美有合作空間。

但許多美國的批評人士在形塑麥卡錫主義氛圍，忽略兩國共同利益。

法新社報導，王毅提及現任美國總統川普的強硬鷹派做法時表示，希望在拜登明年1月20日宣誓就職後，中、美能恢復對話、建立互信。

王毅在向設於紐約的智庫「亞洲協會」（Asia Society）發表視訊談話時說：「最重要的是，美國對中國的政策應儘快恢復客觀、理性。」

王毅表示，拜登的4個要優先要務－2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫、經濟復蘇、氣候變遷、族群平權里，有3項美中有「合作空間」。

關於疫情，王毅表示，中美可以合作製造疫苗、協助其他國家。

川普政府認為美國數十年來採取與中國接觸的政策失敗，指控中國竊取智慧財產、從事大規模間諜活動，並以基礎建設來脅迫其他國家。最近幾個月，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）終止中國資助的交流計畫、緊縮中國學生、共產黨員及其家人的簽證規定，受牽連者達數以億計。

王毅說：「我們發現麥卡錫主義（McCarthyism）再起，破壞了一般的國際交流」。麥卡錫主義是指美國第二次世界大戰後，在共和黨參議員麥卡錫（Joe McCarthy）帶領下，在政府內部展開對共產黨的獵巫行動。

王毅雖未直接點名，但他指控一些美國高階官員「不負責任地對中國有罪推定、情緒性宣洩」，並說那些人無視兩國有龐大的共同利益與合作空間，堅稱中國是主要威脅。

「這就像沒對齊衣服上的鈕扣，他們從一開始就錯了。」

© 2020 AFP