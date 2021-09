拯救瀕危物種 全球保育大會正式揭幕

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社馬賽3日電) 全球保育界最大盛事「全球保育大會」3日在法國馬賽(Marseille)正式揭幕。大會警告,人類必須共同應對生物多樣性喪失與氣候變遷的嚴重風險。

在全球保育大會(World Conservation Congress)中,主辦單位國際自然保育聯盟(International Union for the Conservation of Nature,IUCN)強調,物種消失和生態系統破壞造成的生存威脅,並不亞於全球暖化。

IUCN主席歐柏勒(Bruno Oberle)在大會開幕前表示,「我們正面臨巨大挑戰。我們親眼看到氣候不斷變化,並對我們的社會產生重大影響。我們看到生物多樣性消失,疫情衝擊經濟、家庭,健康。」

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)也在開幕儀式發表談話稱,「應對氣候變遷的戰爭與維持和恢復生物多樣性的戰爭密不可分」。他同時警告,阻止野生動物消失的全球行動進度已經落後。

本屆大會主要討論議題包括如何補救生物棲地遭受的無情破壞,以及非永續性農業、採礦和全球暖化等。

這場為期9天的會議也將更新「瀕危物種紅色名錄」,以判定各物種完全滅絕的時間有多逼近。

受到COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情影響,原訂去年召開的全球保育大會延至今年聯合國氣候、糧食系統暨生物多樣性峰會(UN summits on climate, food systems and biodiversity)之前舉行。這些峰會的重要決策可能決定地球可預見的未來。

在過去半世紀中,專家共針對近13萬5000個物種進行評估,其中近28%瀕臨滅絕。這些物種的瀕危原因包括失去棲息地、過度開發與非法貿易等。

