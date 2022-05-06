拯救鼠海豚熱情恐淪俄幫兇？德國經濟部長籲環團勿提告

（法新社柏林5日電） 德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）呼籲環保人士不要對新建液化天然氣接收站計畫提起訴訟，警告他們拯救鼠海豚的熱情可能會無意中讓俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）有更多銀彈在手。

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在俄國入侵烏克蘭後，德國正加速興建液化天然氣接收站，以接收來自更遠地區的能源供應，目的是迅速放棄俄羅斯管道輸送的能源。

但「德國環境援助組織」（DUH）反對在威廉港（Wilhelmshaven）興建接收站。這個環保團體表示，此舉將對敏感的生態系統造成不可逆的破壞，危及瀕危鼠海豚（porpoise）的生存空間。

綠黨（Green Party）籍的哈柏克昨晚在德國廣電媒體RTL的訪問中說：「我是政府中最大的鼠海豚粉絲。」

但他警告，「你們的訴訟將使我們更加依賴」俄羅斯能源。

德國目前沒有液化天然氣接收站，因為當初原本指望擴展與俄羅斯的管線以獲得更多能源。

然而，俄國對烏克蘭的侵略行動打亂德國的算盤，柏林當局現正加快建設4座液化天然氣接收站。

首座接收站應該會於今年冬季在威廉港啟動運作；第2座預定於明年初前建在靠近漢堡（Hamburg）的布倫斯比特爾（Brunsbuettel）；另外兩座的地點還在檢視中。

除了關心海洋生物外，環保人士考量到液化天然氣是一種化石燃料，而且能源運輸會產生碳排，因此也對船運液化天然氣計畫持批評態度。

綠色和平（Greenpeace）德國分部主管凱瑟（Martin Kaiser）告訴「萊因郵報」（Rheinische Post）：「我們絕不能忘記化石燃料天然氣是氣候殺手之一。建造新的液化天然氣接收站會把我們逼入化石燃料死胡同，而且又燒錢。」

但隨着德國轉向永續能源以實現2045年碳中和目標，政府已表示天然氣是必要的過渡能源之一。

© 2022 AFP