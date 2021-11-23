拳王巴喬參選菲律賓總統 自稱年輕時天真才染毒

（法新社馬尼拉23日電） 菲律賓總統候選人巴喬（Manny Pacquiao）說，他年輕時因為「天真」和對法律一無所知曾使用冰毒，但他指出，如今違法者都知道毒品是非法的，應該受到懲罰。

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巴喬是已退役的世界拳擊冠軍，向來高調支持菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的掃毒戰爭。這場戰爭已奪走數千人命，國際正針對杜特蒂的血腥鎮壓展開調查。

2022年大選將屆，巴喬一直試圖與即將卸任的杜特蒂畫清界線。他表示，違法者應該有「為自己辯護的機會」。

巴喬告訴法新社：「我們必須把那些吸毒、販毒的人關進監獄，這是法律規定的。」他並矢言「以正確的方式」繼續對抗毒品。

42歲的巴喬說：「以前我很天真，這就是我吸毒的原因，我不懂法律。但如今民眾已知道法律不允許使用毒品。」他目前擔任參議員，此前曾任兩屆眾議員。

巴喬2016年自承在青少年時期曾吸食大麻和冰毒，震驚體育界。

巴喬從街頭走向史上最偉大拳擊手之一的傳奇路程，眾人津津樂道。他將以打擊毒品和貪腐以及脫貧，作為他接替杜特蒂的競選主軸。

菲律賓民眾向來偏好把名人送進政壇，儘管巴喬的勝選美夢並非完全不切實際，但他仍面臨苦戰。

據報導，民調機構社會氣象站（Social Weather Stations）外流的一份10月民調顯示，巴喬僅以9%的支持度位居候選人中第4。

已故獨裁者老馬可仕的兒子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）支持度達47%為最高；其後是現任副總統和主要反對黨候選人羅貝多（Leni Robredo）的18%，與馬尼拉市長杜馬戈索（Francisco Domagoso）的13%。

© 2021 AFP