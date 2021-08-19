拿美援軍火耀武揚威 塔利班讓美國好難堪

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓18日電） 阿富汗政府軍潰敗後，民兵組織「塔利班」（Taliban）戰士開着美國制裝甲車、手持美國供應的軍火、登上美國黑鷹（Black Hawk）直升機的畫面，讓美國難堪至極。

歷經數月攻勢後，塔利班沒費太大力氣就掌控了阿富汗，沒收政府軍大量武器、裝備和彈藥，其中大部分是美國過去20年間所供應。

社群媒體顯示，塔利班戰士手持M4與M18突擊步槍、M24狙擊步槍，開着悍馬（Humvees）四處晃蕩，其中一段影片，似乎還穿着美式特種部隊戰術制服。

這些影片不啻是直指美國總統拜登撤軍處理不當的政治攻擊。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨天表示：「我們顯然沒能全盤掌握每一個國防器材的去處，但毋庸置疑，有相當數量的武器落入了塔利班手中。」

共和黨隨即逮到機會炮轟拜登，共和黨全國代表大會（RNC）主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）表示：「多虧了拜登拙劣的撤軍，塔利班現在的裝配比過去任何時候都更精良了。」

根據官方數據，美軍近年供應阿富汗軍隊超過7000 挺機槍，4700輛悍馬與2萬枚手榴彈。阿富汗也從美國獲得大炮、無人偵察機，以及超過200架固定翼飛機與直升機。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）今天表示，國防部正在研究這個問題。

「我們當然不希望看到我們裝備，落入會違反我國利益或違反阿富汗人利益的人手中。」

© 2021 AFP