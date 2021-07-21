指控內容不當 巴基斯坦第4度封鎖TikTok

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（法新社伊斯蘭馬巴德21日電） 巴基斯坦電信監管當局今天宣布，高人氣短影音分享應用程式TikTok第4度因不當內容遭到封鎖。當局批評TikTok平台內容粗俗不雅；支持者則批評政府審查言論自由。

面對這個保守穆斯林國家的宗教活躍人士和政府當局，北京字節跳動科技有限公司（ByteDance）旗下TikTok陷入一連串法律訴訟，且本月稍早遭省級法院下令關閉2天。

倡議言論自由人士長期以來，一直批判巴基斯坦政府對網路和媒體的審查和控制。

電信主管機關發表聲明說，「採取這項行動是因為該平台上持續出現不當內容，且未能將這類內容下架」。

TikTok的在地代表未立即發表評論。

這個應用程式在巴基斯坦擁有眾多粉絲，很多人也利用它進行線上行銷和銷售商品。

但在這個極度保守穆斯林國度，TikTok的反對者批評它推廣粗鄙以及LGBTQ內容。

TikTok於6月間表示，接獲官員和一般使用者投訴後，在3個月內已經移除超過600萬支巴基斯坦用戶能看到的短片。移除的短片中，約15%是因「成人裸露和性活動」遭下架。

之前巴基斯坦官員也曾要求影音分享平台YouTube阻擋他們認為令人反感的內容；此外數個交友應用程式也遭禁用。

© 2021 AFP