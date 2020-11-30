指馬拉度納根本管不動 醫師面對調查喊冤

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（法新社布宜諾斯艾利斯29日電） 阿根廷足球傳奇馬拉度納的醫師盧克回應當局展開的過失殺人調查，說他替這位「根本管不動」的患者「做了他所能做的一切，上至不可能的境界」。

今天稍早，距離布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）不遠的聖伊西卓市（San Isidro）檢察官說，他們正在調查盧克（Leopoldo Luque）；阿根廷電視台則播出警察搜查這名醫師診所和住家的畫面。

司法消息來源表示，檢方是因馬拉度納（Diego Maradona）3名女兒達爾瑪（Dalma）、賈妮娜（Gianinna）和嘉娜（Jana）提出關切而着手進行調查。她們想一探父親在布宜諾斯艾利斯以北的底格里（Tigre）住家時，在心臟疾病方面接受到什麼樣的治療。

39歲的盧克隨後在電視記者會上激動地說：「你們想知道我該為什麼事負責嗎？」他聲淚俱下地說，「為愛他、照顧他、延長他的生命、改善他的生命，直到盡頭」。

盧克表示，他「做了他所能做的一切，上至不可能的境界」，並自認是馬拉度納的「朋友」，視他如父，而非病患。

盧克秀出一張馬拉度納12日出院時倆人的合照，再往前推8天，馬拉度納剛動刀取出腦部血塊。馬拉度納回到底格里的住家後不僅接受24小時不間斷醫療照顧，跟女兒的距離也近些。

盧克說，馬拉度納應該住到復健中心，可是他不願意。盧克還稱馬拉度納「根本管不動」。

盧克表示，他不清楚馬拉度納在底格里的住家為何沒有電擊去顫器，以備馬拉度納心臟病發之用，但居家照護並非他的職責所在。

「我是神經外科醫生，一直以來都由我照顧他，我很自豪自己所做的一切，我毫無隱瞞，全力配合司法調查。」

© 2020 AFP