挪威髮油氣戰爭財感不安 綠黨：用於人道與重建

（法新社奧斯陸17日電） 俄烏衝突造成能源價格飆漲，挪威等能源生產國大發意外財，挪威綠黨主張，應將「戰爭財」用於人道援助和烏克蘭戰後重建，並助貧窮國家對抗能源和食物價格的飆漲。

廣告 繼續瀏覽後續

因為俄烏戰爭，挪威石油營收意外上揚，目前挪威正在考量如何運用突如其來的財富，也擔心被指為在發「戰爭財」。

根據北歐聯合銀行（Nordea Bank），俄羅斯入侵烏克蘭後，國際對俄羅斯的制裁引髮油價飆漲，尤其是各項天然氣價格，今年挪威在石油和天然氣的額外營收可衝上近1.5兆挪威克朗（新台幣4.83兆元）。

法新社報導，挪威為西歐最大石油與天然氣出口國，也已是世界上最富裕國家之一，如今因為俄烏戰爭，不費吹灰之力意外增加的收入，估算每秒鐘可有近5萬挪威克朗入袋。

但這筆意外所得，讓挪威感到內疚。

挪威石油和能源部長阿斯蘭德（Terje Aasland）接受TV2電視頻道訪問時說：「有些時候，賺錢並不那麼有趣，現在就是這樣，因為俄烏情勢。」

挪威大部分的石油營收透過稅賦、分紅以及政府對天然氣與油田的直接持股，最後都進入國庫，放置在國家主權財富基金中。

挪威主權基金目前已是全世界規模最大的，雖然最近數周因為全球股市下跌而有減損，但仍具有11.5兆挪威克朗價值，即挪威540萬名居民每人擁有逾200萬挪威克朗財富。

挪威「每日雜誌報」（Dagbladet）社論寫道：「挪威無法逃脫這種不愉快的事實：這是種戰爭財的形式。」

社論說：「當烏克蘭遭摧毀，其他多數國家主要感受到的都是戰爭負面影響，諸如更高能源價格、更貴的糧食以及整體通膨，而我們的收入卻正在增加。」

「這些應該在我們設法使用金錢時反映出來。」

許多人想見到全部或部分戰爭財的重新分配。

挪威綠黨（Green Party）呼籲，將數以十億計的額外石油美元收入放在「團結基金」（solidarity fund）中，這有點像二戰後的馬歇爾計畫（Marshall Plan）用於各項所需。

綠黨建議，這筆錢可用來人道援助及烏克蘭戰後重建兩方面，協助歐洲降低對俄羅斯天然氣的依賴，也幫助最貧困國家對抗能源和食物價格的飆漲。（譯者：紀錦玲）

© 2022 AFP