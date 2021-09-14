挺西巴爾幹半島國家入歐盟 梅克爾：絕對符合地緣戰略利益

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（法新社塞爾維亞貝爾格勒13日電） 德國總理梅克爾今天說，西巴爾幹半島區域國家取得歐洲聯盟會員國資格，對歐盟來說「絕對符合地緣戰略利益」。西巴爾幹半島區域是西方國家和中國及俄羅斯之間角力場域之一。

德國將於26日舉行大選，即將卸任的梅克爾（Angela Merkel）表示，歐盟會員國「應一直牢記在心，對我們來說，真正接受這些國家進入歐盟，絕對符合地緣戰略利益」。

她在塞爾維亞首都貝爾格勒與塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）的聯合記者會上說：「我們發現…（在巴爾幹半島）也有來自世界其他許多區域的影響。」

6個巴爾幹半島國家阿爾巴尼亞、波士尼亞、科索沃、蒙特內哥羅、北馬其頓及塞爾維亞都渴望加入歐盟，在尋求會員國資格的路上處於不同階段。

梅克爾讚揚這些巴爾幹半島國家取得進展，但也鼓勵「進一步邁向法治、民主及公民社會多元性」。

她也要求在西巴爾幹半島設立共同市場方面取得更多進展，這項倡議是由阿爾巴尼亞、北馬其頓及塞爾維亞發起。

梅克爾今天人在塞爾維亞，明天預定將赴阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）會晤阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）和其他區域國家總理。

但也有人擔憂，歐盟可能對外部勢力門戶大開，尤其是中俄勢力影響。

自克羅埃西亞2013年加入歐盟以來就沒其他國家跟進。斯洛維尼亞目前是歐盟輪值主席國，準備在10月舉行歐盟與西巴爾幹半島區域國家高峰會，重新啟動歐盟擴張進展。

© 2021 AFP