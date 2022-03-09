挺身而出對抗中國 立陶宛熱潮席捲台灣

（法新社台北9日電） 波羅的海小國立陶宛做了一件台灣長期以來一直堅持的事，那就是挺身對抗中國，自此之後，定居台灣的極少數立陶宛人最近突然大受台灣人歡迎。

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住在台灣的塞迪金納斯（Richard Sedinkinas）表示，駐立陶宛台灣代表處數個月前在立陶宛首都維爾紐斯設立後，一旦服務生知道他來自哪裡，他在餐廳里就會得到熱情歡迎。

即使這名41歲的拳擊教練和其他約20多名居住在台灣的立陶宛人，與立陶宛政府做的決定毫無關係，這並不重要。

塞迪金納斯告訴法新社：「台灣人喜歡錶達感激之情，他們珍惜有人在隔壁這個大國（中國）面前支持台灣。」

立陶宛去年採取大膽的行動，讓台北以「台灣」之名設立代表處，引發中國的強烈不滿，因此降低與立陶宛的外交關係，並禁止該國商品進口。

然而，在台灣的立陶宛人說，陌生人常對他們敬酒、握手致意，搭計程車還常獲免費招待。

塞迪金納斯說：「感覺我們現在都成了名人，我們得到許多的愛。」

其他公開表達感謝的方式，還包括2月的一場無人機表演。當時在高雄舉行的台灣燈會，以無人機在夜空中排列出一顆巨大的黃色、綠色和紅色愛心，正是立陶宛國旗的顏色。

總統蔡英文被問到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情結束後，最想訪問哪個國家時，她毫不猶豫地回答「立陶宛」。去年11月她曾說：「我覺得立陶宛是一個很勇敢的國家，我很想去看一看。」

儘管台灣距離立陶宛相當遙遠，文化差異又大，但插畫家瑞蘇塔（Mangirdas Riesuta）說，立陶宛和台灣擁有共同的經歷，就是都生活在共產主義超級強權的陰影下。

現在已是歐洲聯盟成員國的立陶宛，在1990年率先宣布脫離蘇聯獨立。

34歲的瑞蘇塔告訴法新社：「（自此之後）俄羅斯就在我們旁邊，一直霸凌我們。」

瑞蘇塔說：「立陶宛視台灣如姐妹，我們要樹立榜樣，�褪俏頤僑肥悼梢苑椿靼粵琛！

位於台北淡水河岸的一家立陶宛主題酒吧，當立陶宛國歌從音響中響起時，酒客互相以Voruta黑醋栗酒乾杯。

店主葉國憲（David Yeh）表示，在立陶宛成為第一個捐贈疫苗給台灣的歐盟政府後，他的立陶宛小酒吧（Little-one Bar）去年開始受到更多關注。

他說：「立陶宛熱潮已席捲了想要了解這個國家的台灣人。」

因為這種善意，台灣菸酒公司出手收購遭中國拒收的2萬瓶立陶宛蘭姆酒，迅即在台灣被搶購一空。

從事德語翻譯的立陶宛人林伊蓮（Irena Marazaite-Lin）表示，台灣人對她祖國有濃烈興趣，讓她現在第一次在政府機構以及一家考慮進口立陶宛食品的公司，找到了使用母語的翻譯工作。

她說：「中國要欺負像立陶宛這樣的小國，非常容易。但如果所有民主國家都團結一致，就沒那麼容易了。」

© 2022 AFP