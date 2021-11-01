挺過首局挨滿貫炮危機 太空人世界大賽逆轉勇士

（法新社亞特蘭大31日電） 背水一戰的太空人，今天首局就挨滿貫炮，但逐漸追回失分並超前，最終9比5逆轉擊敗勇士，也將世界大賽戰線延長，並回到主場進行。

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美國職棒大聯盟MLB世界大賽前4戰打完後，休士頓太空人以1比3陷入絕對落後，今天第5戰的1局下半，亞特蘭大勇士的杜瓦（Adam Duvall）在滿壘的情況下，面對第1個來球就攻擊，他將對手一記95.4英里的伸卡球，轟成1支右外野方向的滿貫全壘打，讓勇士迅速以4比0領先。

2上1出局後，布萊格曼（Alex Bregman）適時擊出中外野帶有打點的深遠二壘安打，讓太空人追回1分，馬多納多（Martin Maldonado）再揮出高飛犧牲打，為球隊打進第2分。

太空人3上靠對手失誤、保送及柯利亞（Carlos Correa）的二壘安打將落後追到剩下1分，再利用古利爾（Yuli Gurriel）的內野滾地球搶下追平分。

勇士3下首名打者弗利曼（Freddie Freeman）在滿球數情況下，將一記94.5英里的伸卡球轟成中右外野方向、飛了460英尺的大號全壘打，讓球隊很快以5比4重回領先。這一轟是開始統計飛行距離以來，世界大賽所出現最大支的全壘打。

但太空人5上靠兩支安打、1次故意四壞球保送攻佔滿壘，馬多納多選到保送擠回追平分，代打的龔薩雷茲（Marwin Gonzalez）適時揮出帶有兩分打點的安打，讓球隊7比5逆轉。

太空人塔克（Kyle Tucker）7上1出局後揮出二壘安打，兩出局後馬多納多的安打，送回球隊此役第8分。

太空人8上首名打者阿圖維（Jose Altuve）敲出安打，接着盜上二壘，靠隊友推進攻佔到三壘後，再利用柯利亞的安打回到本壘得分，最終太空人就以4分之多扳回一城。

太空人今天贏球，雖仍以2勝3負落後，但成功延長戰線，系列賽第6戰將於11月2日在休士頓進行，若有需要，第7戰隔天將繼續在太空人主場舉行。

© 2021 AFP