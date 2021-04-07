挽救伊朗核協議會談 美國樂觀其成

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（法新社維也納6日電） 挽救伊朗核子協議的會談在奧地利維也納召開，包括伊朗、俄羅斯等國先後做出正面評價，未直接參與的美國也對此表達樂見之意。

伊朗2015年與聯合國安理會5個常任理事國（美國、英國、法國、俄羅斯及中國）加上德國和歐盟（EU）達成具有里程碑意義的核子協議，確保伊朗永不發展軍事核子計畫。

但美國前總統川普於2018年片面退出協議，並再度對伊朗實施制裁，伊朗接着逐步推升境內核子活動，其他簽署國無不想盡辦法挽救這項協議。

美國總統拜登先前已表示，他準備扭轉川普在退出伊朗核子協議的決定，不過美國並未參與這次在維也納的會議，因為伊朗方面講明了，只要美方維持對伊朗的制裁，伊朗就不會與美國代表團會面。

歐洲聯盟正在居中協調。

俄羅斯對會談首日給予正面評價，美國稍後也表樂觀，伊朗同樣形容首日會談具有建設性。

伊朗代表團負責人阿拉奇（Abbas Araghchi）告訴國營伊朗伊斯蘭共和國新聞頻道（IRINN）：「我可以說，整體來看，這次會議是有建設性的。」

俄羅斯派駐在維也納的國際組織大使尤里亞諾夫（Mikhail Ulyanov）表示，伊朗、中國、英國、法國、德國、俄羅斯這幾個協議簽署國之間今天的會議「非常成功」。

他表示，恢復這起協議將需要一點時間。

他推文說：「聯合委員會今天開完會後，最重要的事是，實際工作已展開，要朝達成目標邁進。」

不久後，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）評論這起會談時說：「我們確實視此為建設性且絕對樂見的一步。」

© 2021 AFP