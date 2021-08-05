挽救瀕危物種 肯亞展開史上首次全國野生動物普查

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（法新社肯亞伊西奧洛5日電） 肯亞舉行有史以來首次全國野生動物普查，試圖挽救瀕危物種。

數十年來肆無忌憚的盜獵，人類擴張居住地，加上氣候變遷的影響，代價是全球龐大的野生物種消失，肯亞中部也不例外。

非洲象尤其受害甚深，根據國際自然保育聯盟（IUCN），過去半世紀以來，非洲象數量減少了至少60％。

在這場普查中，飛機是意外武器。飛行員在伊西奧洛（Isiolo）的小機場準備起飛，他們知道，他們正處於這場戰役的前線，結果將影響深遠。

飛行員切魯伊約特（Chris Cheruiyot）一邊替乘客卡貝泰（Julius Kabete）繫上安全帶，一邊告訴法新社：「大象是重點動物，但是如果能找到（任何）瀕臨絕種的物種，你就會覺得這場普查正朝正確的方向走。」

卡貝泰的脖子上掛着照相機與錄音機，隨着兩人座輕型飛機Aviat Husky在起風的空中翱翔，並在叢林里特製的加油站補充燃料，他接下來數小時都將專註於計算長頸鹿、斑馬、羚羊等動物的數目。

這項充滿野心的計畫在5月啟動，涵蓋超過50處肯亞國家公園與保護地，以及私人與社群保護地的主要物種，甚至涵蓋海洋物種。

肯亞目前現存的野生動物數量數據，許多來自於當地或國際保育團體，內容相當分散。此外，培訓觀察員通常費時又耗費金錢。

慈善機構 「拯救大象 」（Save the Elephants）動物學家道格拉斯-漢米爾頓（Iain Douglas-Hamilton ）表示，結果導致科學家傾向使用模型來標註野生動物，而非直接追蹤動物足跡。

他告訴法新社：「他們發布的是模型數據，而不是真實數據。」

這也凸顯這次的首次普查有多麼重要，將能讓肯亞訂定長期策略，挽救寶貴資產，同時也能吸引觀光客的野生動物資源。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）

© 2021 AFP