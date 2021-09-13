捍衛中國 網路洋軍團稱西方指控都是陰謀

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（法新社北京13日電） 中國有了一群意外的擁護者。一些外國YouTuber聲稱國際社會對北京的侵犯人權指控都是西方針對中國的「陰謀」，上傳影片替中國護航，稱要「揭穿」謊言。

這群YouTuber包括來自英國、哥倫比亞和新加坡的教師或商人，發布的影片專打他們聲稱對北京的不公平指控，成為另類網紅。發布的影片不是讚揚中國快速發展，就是反駁對中國的負面報導。

專家說，這是資訊戰里專門對付中國批評者的「武器」，他們發布的數百則影片能傳達給數百萬名閱聽者。

FerMuB頻道經營者、在廣東東莞擔任英語教師的哥倫比亞人貝納爾（Fernando Munoz Bernal）告訴法新社：「我想要讓那些被洗腦的人看見。」

貝納爾在2000年來到中國，他的YouTube頻道有近3萬追隨者，在中國影視平台嗶哩嗶哩（Bilibili）也有1萬8000人訂閱。他今年也跳出來反駁中國在新疆侵犯人權的指控。

他在4月上傳的一則影片里指控外國媒體在報導中扭曲新疆，並稱當地企業不願和記者說話，是要反駁「記者編造的謊言與謠言」。

貝納爾告訴法新社，西方媒體想要偏離問題焦點，因此在中國「無中生有地（替中國）製造敵人」。

他不是唯一這麼想的人。

有17萬3000名訂閱者的英國人萊特夫特（Jason Lightfoot）拍攝了一支性質類似的影片。他在貴州的一家餐廳拍影片說：「這看起來像壓迫嗎？看看這家自助餐！」

這些影片創作者都否認拿了中國政府的錢才替中國政府說話，宣稱都是出於自發，要洗清外界對這個他們所熱愛國家的誤解。

這些人的背景通常與目前爭議事件或政治無關，影片內容穿插日常生活，以及熱烈為中國辯護的評論。

會說一點中文的貝納爾說，他拍攝影片的動機是害怕中國和西方國家，會因為他所謂針對北京的「造謠行動」而起爭端。

他告訴法新社：「如果發生戰爭，我的生命就有危險了。」

在中國若不使用特殊的VPN軟體跨區翻牆，就無法看YouTube。不過，貝納爾配上中文字幕的影片，依舊在嗶哩嗶哩等平台受到中國網友熱烈支持，國營媒體也時常轉發這些影片，或邀他們參加節目。

貝納爾說，他和其他YouTuber「有機會和國營媒體合作」，但堅稱他不是中國共產黨的宣傳工具。

他的影片內容還包括由中國國際廣播電台贊助的旅遊，他在旅程中訪問其他YouTuber對於中國負面批評的看法，並參觀鄉村建設計畫。

他在一則影片中稱香港於2019年爆發的民主遊行是「恐怖主義」，並稱美國在背後支持香港民主運動，是試圖挑起與中國開戰，還提到了911恐攻陰謀論。

在YouTube經營Barrett頻道的巴瑞特（Lee Barrett）有超過30萬名訂閱者。他最近被問到怎麼看待中國國營媒體重新利用他的頻道影片，製作成宣傳片。

巴瑞特回答：「如果政府喜歡你頻道的某些內容，重新利用又有什麼關係？」他起先答應接受法新社訪問，但之後反悔拒絕。

這些頻道主的許多影片內容一開始都與政治無關，但近幾個月開始出現了官方口吻。

很難量化這些影片在中國以外的地方發揮多大影響力，因為許多留言似乎都來自滿懷感激的中國人。

萊登大學亞洲研究中心（Leiden Asia Center）主任施奈德（Florian Schneider）說，這引發的疑問是，影片的目標群眾到底是那些人，「因為這些內容很難說服人，除非那人早已相信」。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）

© 2021 AFP