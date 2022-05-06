捷克人開設線上虛擬軍火店 募款助烏克蘭買武器

（法新社布拉格5日電） 支持烏克蘭對抗俄羅斯的捷克人今天表示，在查覺外界對烏俄衝突的關注程度開始下降後，他們想出一種新方式，以協助烏國募集購買武器的資金。

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線上募款計畫採取「虛擬軍火店」的形式，展示各種武器和軍事裝備的照片和價格，包括自動步槍、手榴彈，甚至還有戰車。 在這個虛擬商店購物的民眾實際上不會收到他們放入購物車的商品，但他們支付的款項則會被轉給位於布拉格（Prague）的烏克蘭大使館。 烏克蘭大使館於2月底，也就是俄羅斯入侵烏克蘭數天後，開設了1個銀行帳戶，以籌措資金採購武器供烏國部隊抗俄之用。 共同推出線上虛擬軍火店計畫的媒體顧問翁德拉切克（Martin Ondracek）表示，由於擔憂大眾對烏俄衝突的關注程度正在減弱，一群捷克人設立了虛擬商店，以增加烏克蘭大使館募款活動的吸引力。 翁德拉切克告訴法新社：「應該正面告訴大家，戰爭正在進行，我們也深受影響。而且要贏得戰爭，不能靠嬰兒食品，而是要仰賴軍火；所以，如果你願意，請不吝貢獻一己之力。」

自戰爭爆發以來，布拉格的烏國大使館已募集到4470萬歐元（約新台幣14億元），但翁德拉切克說還需要更多捐款。 他指出：「這看似一筆可觀的數目，但如果你知道標槍（Javelin）飛彈彈頭的價格，你就會知道這筆金額其實並不多。」

翁德拉切克的電子商店zbraneproukrajinu.cz （weaponsforukraine，提供武器援助烏克蘭）4日才上線，迄今已吸引數百名捐助者，累計捐款金額達到19.5萬歐元（約新台幣610萬元）。 為讓捐助者了解戰爭成本，該網站標示陳列軍火的真實價格，這些軍火均為烏克蘭使用的武器和裝備，包括6.5歐元的飲用水消毒裝置，以及價值120萬歐元的戰車。

該網站目前僅有捷克語版本，英語版將在數天內上線，隨後還將推出法語、德語、波蘭語、俄語和西班牙語版本。

自2月24日俄軍入侵烏克蘭以來，擁有1050萬人口的歐盟暨北約成員國捷克已批准向烏國提供價值近1.2億歐元（約新台幣38億元）的軍事物資。捷克政府上月也決定，捷克企業將協助修繕在戰爭中受損的烏克蘭戰車和裝甲車。

© 2022 AFP