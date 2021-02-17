捷克好手穆霍娃淘汰球後巴蒂 闖進澳網4強

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（法新社墨爾本17日電） 捷克女網好手穆霍娃今天先衰後盛，終場以1比6、6比3、6比2揮落澳洲名將巴蒂，晉級澳洲公開賽女單4強。

大會第25種子穆霍娃（Karolina Muchova）在首盤遭巴蒂重挫後，看似大勢已去，但她在醫療暫停後像是完全變了個人，在拉佛球場逐漸掌控比賽局勢，反倒是巴蒂（Ashleigh Barty）變得無力招架。

穆霍娃下一戰將與美國選手布雷迪（Jennifer Brady）和皮古拉（Jessica Pegula）之間的勝方，爭奪澳網女單決賽門票。

穆霍娃說：「第一盤打完後，我開始有點不知所措。她幾乎沒有失誤。」穆霍娃先前在大滿貫賽的最佳成績是2019年在溫布頓錦標賽闖進8強。

她說：「這場比賽很難打，我在場上有點迷失，暈頭轉向，因此申請了醫療暫停。」

「這對我有幫助。我試圖振作起來，在來回對抽時加快點速度，才不會像第一盤那樣陷入苦戰，這種戰術奏效了。」

穆霍娃的逆轉勝，粉碎了頭號種子巴蒂在家鄉奪勝的美夢，無緣讓澳網繼歐尼爾（Chris O'Neil）1978年之後，時隔43年再出一位地主冠軍。

© 2021 AFP