捷克感染率全球最高 假新聞充斥讓疫苗計畫推不動

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（法新社布拉格8日電） 中歐國家捷克的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）感染率高居全球之冠，然而境內關於疫苗的假訊息充斥、而政府反應遲鈍，正嚴重阻礙疫苗計畫進行。

從偽科學影片解釋疫苗如何「改變你的DNA」，乃至引發恐慌的報導聲稱年長者在施打疫苗後暴斃，捷克的社群媒體、通訊軟體與連鎖郵件充斥着假新聞和不實資訊。

客戶包括美國國務院的「語義視野」（Semantic Visions）創辦人兼執行長弗拉貝（Frantisek Vrabel）說：「捷克讀者暴露在有關輝瑞（Pfizer）疫苗的謊言量，是美國讀者的25倍。」

「語義視野」能根據網路上所使用的語言模式來找出潛在不實資訊。這間公司觀察到，光在捷克境內就有大約5000個不實資訊來源，全球則有超過100萬個。

另個由數百志工組成的「捷克精靈」（Czech Elves），成立目的是追蹤最大的假新聞散播者。發言人卡圖斯（Bohumil Kartous）說：「長年以來，捷克的假新聞主要受到移民掌控，因為有嚇人的潛力。」

他說；「接着疫情來了，假訊息的量就多到爆炸。」

弗拉貝和卡圖斯都認為，捷克境內大多數的假新聞大多來自俄羅斯網軍。

弗拉貝說：「他們創造出最大程度的混亂讓民眾已不再知道該相信什麼，終極目的就是要撕裂西方社會結構。」

他表示，可以證明不實資訊來自俄國的一個證據就是，假新聞網站持續吹捧的疫苗只有一家，那就是俄制的「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗。

根據法新社統計，捷克過去14天，每10萬人就有1570人確診、23人病故，感染率與死亡率分居全球第一與第二。

但民調顯示，捷克是歐洲疫苗接種最不踴躍的國家之一；對於網路上的反疫苗宣傳，也不見當局採取行動。

身為貸款經紀人的杜瑞科瓦（Jarka Tureckova）告訴法新社，自己「絕對」不會去打疫苗。她說：「疫苗還有很多懸而待解的問題。COVID本身沒什麼，但對藥廠而言可是門大生意，他們操控民眾的心智。」

弗拉貝說：「我們從去年10月就警告當局關於疫苗假新聞的危險性，但沒人要聽。」（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）

© 2021 AFP