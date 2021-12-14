捷克挺台政要將擔任外長 總統不再堅持換掉

（法新社布拉格13日電） 捷克官員與政治領袖今天表示，總統齊曼雖然對內定的外交部長人選利帕夫斯基持保留態度，仍將在17日任命新內閣。利帕夫斯基對台灣相當友好，曾在臉書發文稱台灣是可靠夥伴。

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法新社報導，齊曼（Milos Zeman）的發言人奧夫查奇克（Jiri Ovcacek）表示，格林威治標準時間17日9時（台灣時間17日傍晚5時），齊曼將在首都布拉格（Prague）以西的官邸拉尼城堡（Lany Chateau）任命新政府。

獲齊曼提名出任總理的右翼人民民主黨（Civic Democratic Party）黨魁費亞拉（Petr Fiala）表示，齊曼已改變心意，不再堅持要換掉利帕夫斯基（Jan Lipavsky）。

36歲的利帕夫斯基隸屬海盜黨（Pirate party），曾任眾議院外交委員會副主席，也是「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員，在捷克政壇以對中國立場強硬聞名，曾多次批評新疆的人權問題，譴責中國隱瞞導致COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，並批評北京用殖民者居高臨下的心態主導與中東歐17國的「17+1」合作機制。

費亞拉也曾經規畫訪問台灣，但因COVID-19疫情沒有成行。他告訴記者：「內閣將以我提報總統的陣容任命。」他明年元月將在國會發動信任案投票。

齊曼向來不滿利帕夫斯基對中歐四國「維西格勒集團」（Visegrad Group, V4）與以色列的「疏遠態度」。維西格勒集團由捷克、匈牙利、波蘭與斯洛伐克組成。

此外，利帕夫斯基往昔抨擊中國和俄羅斯不假辭色，而齊曼卻力挺中俄。

費亞拉還說：「齊曼依舊不滿（外交部長人選），但是當前全體民眾面臨疫情、通膨與能源價格飆漲等多項危機，他不願因一樁人事分歧為難新政府。」

費亞拉領導的新政府由5個政黨組成，這5黨在總席次200席的國會中取得些微過半的108席。

費亞拉領導的右翼人民民主黨與中間偏右的責任與繁榮黨（TOP 09）及中立的基督教民主黨（Christian Democrats）結盟，在今年10月的大選險勝。

上述3黨結為「一起」聯盟（Together），之後又與中間派海盜黨（Pirate party）和市長與獨立人士黨（STAN）串聯，逼退即將卸任的富豪總理巴比斯（Andrej Babis）。

10月10日也就是捷克大選落幕隔天，齊曼因嚴重的肝病住院治療，他11月底出院，卻因經篩檢染疫當天又緊急送醫。

11月28日，齊曼在拉尼城堡任命費亞拉組閣。當時齊曼被透明塑膠隔板隔開，以免散播病毒。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

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