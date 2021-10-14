捷克總統齊曼要求國會11/8召開選後首次會議

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（法新社布拉格14日電） 捷克總統發言人奧夫查奇克（Jiri Ovcacek）表示，因病住院的總統齊曼（Milos Zeman）今天要求國會於11月8日召開大選過後的首次會議。

77歲的齊曼入住布拉格（Prague）一家醫院的加護病房，目前已來到第5天，但有關他病況的消息甚少，目前也還不確定他會交由誰組成新政府。

總統夫人今天告訴記者，齊曼的治療需要時間。

在上周末的大選中，民粹主義億萬富豪總理巴比斯（Andrej Babis）的「不滿公民行動」（ANO）以些微差距，敗給5個自由派、中間派與右派政黨組成的2大聯盟。

2大聯盟聯手在200席的國會中拿下108席佔多數，已開始着手組建新政府。

但親俄羅斯的齊曼選前曾暗示，他會讓得票率最高的單一政黨的領袖來組成新政府，這代表巴比斯將會中選。不過他的不滿公民行動黨幾無機會組成多數聯合政府。

依據捷克憲法，國會須在即將卸任的政府總辭前開會，唯有等到那之後，總統才能挑出總理候選人。

獲勝聯盟已提議由右派人民民主黨（Civic Democrats）黨魁費亞拉（Petr Fiala）作為下任總理。

奧夫查奇克昨天則說，齊曼「日後」會與費亞拉會面。

© 2021 AFP