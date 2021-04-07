捷克自疫情爆發以來第4位衛生部長就職

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（法新社布拉格7日電） 遭2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐的中歐國家捷克今天換上疫情爆發至今第4位衛生部長，原部長布拉特尼任內染疫病例雖下降，但因未順從層峰心意遭到撤換。

法新社依官方公布的數據所作統計顯示，捷克的人均確診與死亡率曾居全球之首約數周，最近新增病例才下滑。

這個歐盟會員國總人口1070萬，相較於一個月前單日新增確診曾高達1萬5000例，目前降至大約5000例，累計確診病例逾150萬，累計超過2萬7300人染疫喪命。

捷克總統齊曼（Milos Zeman）任命首都布拉格市維諾赫拉迪（Vinohrady）大學醫院院長阿倫伯格（Petr Arenberger）取代布拉特尼（Jan Blatny），因齊曼與總理巴比斯（Andrej Babis）都對布拉特尼相當有意見。

據報導，齊曼暗示，布拉特尼被解職的原因之一是他不願意在歐盟藥品管理局（European Medicines Agency, EMA）批准之前，核可俄羅斯的「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗。

布拉特尼原是專攻小兒血液腫瘤疾病的醫師，去年10月才接任部長，他的前任是流行病學專家普萊穆拉（Roman Prymula）。

普萊穆拉因違反自己頒布的防疫禁令，在布拉格一家歇業的餐廳用餐被抓包而丟官。普萊穆拉的前任則是因捷克第2波疫情加劇而下台。

近來捷克的新增確診病例數增加幅度趨緩，當局在5日宣布，4月12日起重啟若干商店、動物園，以及6至11歲的學童回學校上課。

此外，當局也將在4月12日解除宵禁，以及恢復境內各地區之間的往來。

© 2021 AFP