捷克驅逐俄外交官 英國表態支持

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（法新社倫敦18日電） 捷克宣布將驅逐18名被認定是特工的俄羅斯外交官員後，英國政府今天表態支持。

捷克政府昨天表示將驅逐18名俄國外交官。捷克國內情報部門查出他們是俄羅斯對外情報局（SVR）及軍事情報局（GRU）的特工，疑似涉及2014年捷克東部軍火庫爆炸案。

該軍火庫位於捷克東部維貝蒂斯地區（Vrbetice）。爆炸案造成兩名捷克人喪生。

捷克警方隨後也表示，他們正在追捕涉及爆炸案的兩名俄羅斯人。而嫌犯持用的護照，就是涉及2018年在英國索爾茲伯里市（Salisbury）用神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）毒殺前俄羅斯雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）未遂的犯案者所持用。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）發布聲明表示：「英國全力支持我們的捷克盟友，他們揭露俄國情報單位企圖在歐洲進行危險與邪惡的行動時，會做到什麼樣的程度。」

「在索爾茲伯里發生諾維喬克攻擊案後，這起事件又揭露了莫斯科當局的行為模式。」

「我們一如既往抱持決心，致力將須為索爾茲伯里攻擊案負責的人繩之以法，並讚揚捷克當局也採取行動這麼做。」

拉布並要求俄羅斯「停止這些違反最基本國際規範的行徑」。

© 2021 AFP