捷克驅逐俄外交官 莫斯科揚言報復

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（法新社莫斯科18日電） 捷克宣布將驅逐18名被認定是特工的俄羅斯外交官員後，俄國當局今天表示，將報復捷克政府這項「前所未見的」決定。

捷克政府昨天表示將驅逐18名俄國外交官。捷克國內情報部門查出他們是俄羅斯對外情報局（SVR）及軍事情報局（GRU）的特工，疑似涉及2014年捷克東部軍火庫爆炸案。

該軍火庫位於捷克東部維貝蒂斯地區（Vrbetice）。爆炸案造成兩名捷克人喪生。

捷克警方隨後也表示，他們正在追捕涉及爆炸案的兩名俄羅斯人。而嫌犯持用的護照，就是涉及2018年在英國索爾茲伯里市（Salisbury）用神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）毒殺前俄羅斯雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）未遂的犯案者所持用。

俄羅斯外交部今天發布聲明表示：「我們將採取報復措施，強迫這場挑釁行動的始作俑者明白，他們得為破壞兩國正常關係基礎負起全責。」但聲明並未指明將採取何種措施。

莫斯科當局並形容捷克的公告很「荒謬」，是一種「敵對措施」，並聲稱當中有華府涉入的「痕跡」。

俄國外交部表示：「美國最近制裁俄羅斯，在此背景下，捷克當局渴望取悅美國，為此比他們大西洋彼岸的主子做得更甚。」

© 2021 AFP