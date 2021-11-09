排碳高於吸碳 亞馬遜雨林情況告急

（法新社巴西辛古河畔聖費利克斯9日電） 亞馬遜雨林素有「地球之肺」美稱，但巴西科學家驚訝發現，在人類為了農牧用途不斷伐林、焚林長達半世紀的情況下，亞馬遜雨林的排碳量如今已高於吸碳量。

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亞馬遜雨林（Amazon）擁有逾300萬物種、植被茂盛，可藉光合作用吸收大量的碳。過去60年來全球二氧化碳排放量激增5成，來到近400億公噸，亞馬遜地區每年就吸收其中將近20億公噸。但近來情況丕變。

大氣化學家賈提（Luciana Gatti）服務於巴西的國家太空機構，她一直在追蹤亞馬遜地區的吸碳和排碳狀況，監督亞馬遜雨林瀕臨「轉捩點」的跡象。氣候科學家們說，一旦過了轉捩點，亞馬遜雨林不但無法遏制，反而會助長氣候變遷。

今年7月，賈提與她的團隊在「自然」（Nature）期刊上，發表他們迄今最讓人擔憂的發現。

團隊報告指出，亞馬遜雨林現在已是凈排碳源，主要原因是人類焚林；但在亞馬遜東南部，也就是全球最大牛肉與黃豆生產與出口地，即使不計焚林造成的碳排放量，該區還是凈排碳源。

賈提說：「亞馬遜淪為排碳源的速度，比任何人想像的都快很多，這代表我們會更快碰上恐怖片情境。」

近來有數份針對亞馬遜雨林的報告敲響警鐘，賈提的報告只是其中之一，而且它還是以2010至2018年的數據為基礎。在那之後，亞馬遜崩毀速度加快，特別是在擁有6成雨林面積的巴西。

2019年，極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在農業遊說團力挺之下上台，巴西便推動對農業企業和礦業開放保護區和原住民保留地。在波索納洛統治下，巴西亞馬遜伐林速度加快，從之前十年的每年平均6500平方公里，激增至1萬平方公里左右。

科學家們表示，他們無法確定亞馬遜雨林現在有多靠近轉捩點，但賈提的報告暗示，就算沒全盤皆輸，也已處在臨界點邊緣，至少在亞馬遜部分區域是如此。

時至今日，若駕車穿越亞馬遜東南部，已幾乎看不到雨林存在的跡象。這裡是牛仔的天地，充斥農用器具商店、福音派教會、牲口拍賣與牛仔競技的廣告看板，或是用「我們這個鎮支持波索納洛」的宣言來歡迎訪客。

大片草原與黃豆田綿延至地平線彼端，啃草的牲口點綴其間，偶爾才看得到一小塊森林或孤零零的樹，很難想像這裡曾經叢林密布。

法新社指出，聖費利克斯（Sao Felix）是毀林養殖牲口的代表地，這個幅員廣闊的郡縣1994年只有20萬頭牛，時至今日牛隻數量已逾200萬頭，人均養牛數超過15頭。這裡的排放量也高居巴西之首，2018年相當於排出近3000萬公噸的二氧化碳，比大城市聖保羅（Sao Paulo）還要多。

事實上，現在巴西排放量排名前十的郡縣當中，有7個都在亞馬遜地區，這是焚燒雨林並以會排放甲烷的牲畜替代林木的結果。

整個開發程序很單純，首先選一塊地砍掉老樹當木材賣，然後放火燒掉殘株，再來就是種草、架圍籬、牽來幾頭牛讓它們吃草。一卡車育肥後的公牛價值大約11萬雷亞爾（約新台幣55萬元）。

這種方法會讓土壤很快變貧瘠，但每幾年清出新的草場很容易，尤其是對那些毫無顧忌竊占公有地的人來說。

環保人士指出，這種毀林行為在波索納洛執政期間變得更囂張。在他執政的第一年，也就是2019年，亞馬遜火災激增曾引發全球反彈、投資人撤資。明年將角逐連任的波索納洛飽受壓力，現已禁止在乾季焚林，並調派軍隊到亞馬遜地區，但伐林行為未減。

當然，亞馬遜情況惡化不是只有波索納洛和巴西應該承擔。畢竟亞馬遜的非法木材會出口到歐美國家，夷平雨林所生產的大量牛肉運銷全世界，而且亞馬遜地區種植的黃豆，也協助餵飽了全世界的牛雞豬只。

賈提主張全世界都有責任，各國政府應該禁止這類進口。她說：「如果你想保護亞馬遜，就應該停止消費助長毀滅的產品。」

現在亞馬遜地區的伐林行為已衝擊到南美大片土地的降雨，因為雨林中3900億棵樹所貢獻的降水量減少。這導致巴西中南部與中西部今年出現近百年來最嚴重旱象，影響作物以及全國2/3電力所仰賴的水力發電大壩。

近來巴西也出現奪命沙塵暴、毀滅性野火、物價飆漲與電力危機。

不過許多專家仍抱持希望，而且只要全心投入，不愁沒有方法。人類可以嘗試根絕非法伐林、徹底執行並擴大現有環境法令、在伐林區域栽植樹木、提升現有農場生產力，以及更重視森林友善農業，包括種植可可、巴西莓、巴西堅果等作物。

近來幾份研究則發現，最好的解方之一就是擴大原住民保留地。他們的傳統文化經常根植於與自然世界的緊密交融，以及對環境的深度尊崇。

巴西現有約700處原住民保留地，占巴西面積約13%，包括近1/4的巴西亞馬遜地區。在90萬巴西原住民當中，很多人還在努力從外地移居者手裡搶回土地。

37歲的蒙杜魯庫（Alessandra Munduruku）是巴拉州（Para）蒙杜魯庫族的領袖。身材瘦小但情緒高昂的她表示：「波索納洛說我們需要開發，不需要原住民土地。告訴我是什麼樣的開發：是毒害河川、殺死森林的那種開發嗎？還是讓我們族人又窮又餓的開發？」

不過蒙杜魯庫也還抱持希望。她說：「現在還有很多森林，還有時間。」

© 2021 AFP