探勘地中海天然氣齟齬 艾爾段盼與歐盟修好

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（法新社伊斯坦堡21日電） 土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天向歐洲聯盟示意，盼能進行對話，但警告歐盟，在地中海東部緊張升高之際，不要被操弄。

土耳其派遣船隻前往希臘所屬島嶼附近的爭議海域探勘油氣，引發歐盟各國激烈口水戰。歐盟本月稍早已經將針對土耳其實施的制裁再延長一年。制裁措施包括禁發籤證給涉及爭議天然氣探勘的個人，並凍結其資產。

歐盟領袖即將在12月的高峰會，決定是否針對土耳其近來的行動採取進一步制裁。

艾爾段今天說：「我們期待歐盟信守承諾，不要歧視我們，或者至少不要成為一項工具，以我們國家為目標，開啟敵對狀態。」

土耳其過去一度尋求加入歐盟，但遭遇歐盟幾個會員國的反對，而在艾爾段主政之下撤回行動。

但今天艾爾段表示：「我們看不到土耳其立足於歐洲以外的地方，我們遙想與歐洲共建未來。」

他又說，土耳其未與任何一個國家或機構有過節，沒有什麼是不能透過政治、外交或對話解決的。

土耳其8月10日把「歐魯奇芮斯號」（Oruc Reis）研究船部署到東地中海一塊據信富含天然氣的海域，還派出軍艦護送，激怒爭奪同一海域的希臘，雙方劍拔弩張。

且安卡拉不顧雅典當局反對，逕自將歐魯奇芮斯號任務延長至11月29日。

希臘外交部發出聲明，譴責土耳其「舉動於法不合，進一步破壞未來舉行任何建設性對話的希望」。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP