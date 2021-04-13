接種嬌生疫苗後出現血栓 美國1人不治

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（法新社華盛頓13日電） 美國施打嬌生疫苗的民眾有6人出現血栓現象，衛生當局今天建議暫緩接種此款疫苗。食品暨藥物管理局科學家表示，其中一位病人已因血栓併發症不治，另有一人情況危急。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）與食品暨藥物管理局（FDA）發表聯合聲明表示，截至4月12日，美國施打超過680萬劑嬌生（Johnson & Johnson）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，有6位民眾出現腦靜脈竇血栓（cerebral venous sinus thrombosis），同時伴隨血小板數偏低情形。

這些案例皆為年齡分布18歲至48歲間的女性，癥狀在接種疫苗後6至13天出現。

食品暨藥物管理局科學家馬克斯（Peter Marks）透過電話告訴記者：「一個病例死亡，另有一位病患情況危急。」

疾管中心高級官員舒查特（Anne Schuchat）表示，已接種這種疫苗一個月或更久的人，出現血栓的風險非常低。

她又說：「前幾周才施打這種疫苗的人則應該注意是否出現任何癥狀。如果接種疫苗後會嚴重頭痛、腹痛、腿部疼痛，或是喘不過氣，就應該聯繫醫護人員。」

© 2021 AFP