接種後喪命 挪威稱與疫苗無關

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（法新社奧斯陸18日電） 挪威出現接種疫苗後死亡的案例，當局今天建議醫師在施打疫苗前，完整考慮接種者的健康狀況，但也表示死亡案例與美國輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech共同研發的疫苗並無關連。

法新社報導，根據挪威公衛相關部門的資料，該國去年12月底展開2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗施打計畫以來，已接種第一劑疫苗的老人中有33人不幸過世。

挪威公共衛生署署長史托騰柏格（Camilla Stoltenberg）告訴記者，目前仔細分析的13個案例，「他們都是高齡者，都很虛弱且有嚴重疾病」。

她補充說：「至於成因，目前還沒有任何分析完成。」

她說：「重要的是，我們必須記得，挪威養老院每天平均有45人過世，因此這並不必然代表超額死亡，或與疫苗有關。」

儘管如此，死亡案例發生後，挪威仍強調醫師應該個別考量虛弱、絕症患者是否應接種疫苗。這樣的建議與其他國家一致。

史托騰柏格說：「有可能的情況是，有些人身體已經很虛弱了，事先就該再次評估、不替他們施打。這是因為這些人已經病重，疫苗打下去人體的反應，以及增強免疫力時所產生的正常副作用，都可能使病情加重。」

挪威藥品管理局（Norwegian Medicines Agency）上周表示，利用傳訊核糖核酸（mRNA）技術製作的疫苗會有的一般副作用，例如發燒或是噁心，「可能會對某些虛弱的病患造成致命的後果」。

部分國家也通報有民眾在接種疫苗後過世，諸如挪威的鄰國丹麥、芬蘭、冰島、瑞典，但都無法證實與施打疫苗有直接相關。

美國輝瑞大藥廠與德國生技公司BioNTech今天告訴法新社，他們正「努力和挪威藥品管理局合作，搜集所有相關資訊」。

目前為止，挪威已有超過4萬8000人施打了疫苗。

© 2021 AFP