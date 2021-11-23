接種、復原或病死 歐洲第4波疫情德國重話示警

（法新社柏林22日電） 德國衛生部今天警告民眾，歐洲第4波新冠疫情復燃非同小可，這個冬天結束前「要不打疫苗、康復，要不就等染疫病死」。

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歐洲疫情急遽升溫，比利時與荷蘭卻仍被上周末反疫苗、反防疫暴力示威弄得暈頭轉向。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）痛批連續3天夜裡的動亂純粹是「蠢蛋」所搞出的暴力；比利時總理德克魯（Alexander De Croo）譴責布魯塞爾的3.5萬人示威「絕無法接受」。

歐洲再陷疫情熱點，有人歸咎於部分國家的COVID-19疫苗接種率始終拉不起來，當然也與Delta變異株傳染力高、氣溫變冷讓病毒更活躍有關，迫使很多地方重新祭出居家或封城。

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）更重話警告，很可能這個冬季結束前，德國民眾得面臨「要不接種、康復，要不就是病死」，呼籲趕快接種。

即將卸任的德國總理梅克爾也警告，包括禁止未打疫苗者進入公共場所在內的當前防疫措施「絕對不夠」；與會者轉述，她在基民黨（CDU）黨內會議里說，這波復燃目前比早先所遇的各種情況都嚴重。

歐洲陷新一波COVID-19疫情爆發，各國政府重新祭出嚴格防疫並施壓民眾打疫苗，但這回除病毒外還要面對反疫苗、反防疫限制等暴力示威，讓歐洲的防疫局面更棘手。

但在奧地利、荷蘭、比利時、丹麥、義大利、瑞士與克羅埃西亞，都出現萬人示威，抗議政府的嚴格防疫與接種要求，各地都上演暴力抗爭與警察動用催淚瓦斯、水柱的畫面。有些示威者是極右翼黨派策動，但更多人只是受夠近兩年政府以公衛名義對生活斷斷續續的管控。

根據世界衛生組織（WHO）的資料，這個月全球的染疫死亡人數，歐洲佔一半以上。過去一周全球新增確診率最高的前4名國家分別為奧地利、斯洛伐克、斯洛維尼亞與捷克，新增確診最高的29國里，27個在歐洲。

© 2021 AFP