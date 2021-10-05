接連遭危機重創 聯合國安理會：海地最遲2022下半年大選

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（法新社紐約聯合國總部4日電） 美國等聯合國安全理事會重要成員國今天承認，由於海地一再受到危機重創，大選最遲將延至2022年下半年舉行。

美國稍早曾推動海地今年舉行大選，以在權力真空中恢復民主合法性。美國是對海地最具影響力的外國勢力。

海地總理亨利（Ariel Henry）上周解除臨時選舉委員會（Provisional Electoral Council, CEP）成員職務，國家更添不確定性，原定數月後舉行的大選與憲法公投都已無限期延期。

聯合國秘書長海地事務特別代表拉萊姆（Helen La Lime）在安理會發言時強調，各政治團體上月已達成協議，協議內容包括敦促海地成立新的臨時選舉委員會和接納僑民。

美國外交老將拉萊姆還說，聯合國預見海地舉行大選的時間點不會晚於2022年下半年。

由於政局動蕩，海地國會選舉已經延宕超過一年半，前總統摩伊士（Jovenel Moise）獨攬大權。摩伊士7月遭暗殺身亡，海地後來又遭受地震和熱帶風暴襲擊，為這個原已飽受暴力蹂躪的國家帶來更多不確定性。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）對大選時間表沒有異議，並呼籲海地當局「迅速行動」。

她說：「美國支持具包容性、由海地主導的選舉進程，在條件允許的情況下，透過自由公平的選舉，開闢一條通往民主的道路。」

「至關重要的是，海地政府、各政黨、公民社會、宗教領袖、民間團體和僑民必須為海地人民的利益共同努力，恢復民主統治。」

海地外交部長喬塞德（Claude Joseph）會後接受法新社採訪時說，摩伊士遇刺「毀了選舉計畫的一切」。

他說：「選舉將儘快舉行，但我們勢必要組織安全基礎設施。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

© 2021 AFP