接連3人控性騷 紐約州長古莫政治生涯岌岌可危

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（法新社紐約2日電） 美國紐約州長古莫（Andrew Cuomo）涉嫌性騷擾兩名前助理，昨天又有一名女子出面指控他行為不當，自家民主黨和共和黨今天都有人呼籲他下台負責，古莫的政治生涯岌岌可危。

民主黨籍的古莫去年因處理紐約州2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情成為全國政治明星，如今卻面臨身敗名裂。

許多評論家曾認為古莫極有可能在拜登團隊中擔綱重任，不過現在連民主黨自家人都呼籲他下台負責。

古莫早已因被控刻意低報安養院染疫病故人數面臨壓力，如今又陷入性騷醜聞。他昨天因2名前助理指控不當性行為，同意配合接受調查。

幾小時後，33歲的魯克（Anna Ruch）告訴「紐約時報」，她在2019年9月的一場婚禮遇見古莫。魯克說自己接待古莫時，他將手放在她露出的下背部，她趕緊推開，古莫接着撫摸她的臉，詢問能否親吻她。魯克還說：「我當下感到非常困惑、震驚且難堪。那一刻，我把頭轉開，一句話都說不出來。」

紐時還刊出一張照片，顯示古莫捧着魯克的雙頰，而魯克看起來明顯不自在。

部分民主黨人和共和黨人都加入指控古莫性騷擾者和反騷擾運動人士行列，呼籲古莫下台。古莫擔任紐約州長已10年，第3任任期將於明年屆滿。

古莫的長期對手、同為民主黨籍的紐約市長白思豪（Bill de Blasio）表示：「如果這些指控屬實，他就不能再治理（紐約州）。」

莎拉勞倫斯學院（Sarah Lawrence College）政治學教授艾布蘭（Sam Abrams）指出，如今出現第3名指控者，讓古莫繼續留任變得「難上加難」。

艾布蘭說：「他是個鬥士，若事情真的是誤會一場，他將洗刷污名。但他要是輸掉黨的支持，如同現在一樣，就不會有未來或是第4任任期。」（譯者：李佩珊/ 核稿：盧映孜）

© 2021 AFP