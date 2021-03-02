控俄國對反對派領袖下毒 美將實施制裁

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（法新社華盛頓2日電） 美國政府今天宣布，將針對俄羅斯多名政府要員和多家企業實施制裁，原因是美國情報機構斷定，俄國反對派領袖納瓦尼遭下毒一事是莫斯科當局幕後主導。

美國這次與歐洲協調聯合採取行動，再度要求俄國釋放納瓦尼（Alexei Navalny）。納瓦尼聲稱俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）貪腐，激起民眾大規模抗議，他1月由德國返回莫斯科時被捕，送往流放地服刑。

歐盟也宣布，將制裁蒲亭的4名親信官員。

美國高級官員說：「情報機構很有信心提出評估，認為是俄國聯邦安全局（FSB）使用名為『諾維喬克』（Novichok）的神經毒劑，在2020年8月20日對反對派領袖納瓦尼下毒。」

官員說，美國將對俄國政府多位高層官員實施制裁，細節料將於今天稍後公布。

他們也表示，美國將限制對俄羅斯的出口。美國政府已表明，現任總統拜登將對蒲亭採取比前總統川普更強硬的立場。

一位官員說：「我們將向俄國發出明確的訊息，就是使用化學武器的後果顯而易見。」

44歲的納瓦尼中毒後在國內班機上病倒，後來被緊急送往德國治療。當地醫生表示，他中了蘇聯時代研究人員研發出來的諾維喬克。他痊癒後堅持返回俄國，日前遭送往流放地服刑。

© 2021 AFP