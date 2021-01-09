控川普煽動支持者闖美國會 加拿大總理予以譴責

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（法新社渥太華8日電） 川普支持者6日闖入美國國會大廈，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天指控美國總統川普「煽動」此事，並予以譴責。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天指控美國總統川普「煽動」支持者在6日闖入美國國會大廈。

杜魯道在渥太華官邸舉行的記者會上說：「我們都很震驚，看到受川普煽動的極端分子行為如此暴力，破壞華府的國會大廈。」

法新社報導，杜魯道以最嚴厲的口吻，批評與他關係不佳且即將卸任的川普。他說：「我想，我們都知道川普說了什麼，我們都看到暴力群眾要推翻美國民主體制的駭人場景。」

一群親川普的示威民眾6日闖入美國國會大廈，阻擾參、眾兩院議員對拜登勝選的認證程序。一名警察在衝突中傷重不治後，國會暴力事件死亡人數今天增至5人。

杜魯道說：「我認為極其重要的是，我們都要記得身為一國公民所背負的責任，身為領袖也是如此，要謹慎發言，要做出正確的決定將人民團結在一起，要尊重不同的觀點，絕不容許仇恨、極端主義及暴力。」

挺川普的極右翼團體「驕傲男孩」（Proud Boys）領袖泰瑞歐（Enrique Tarrio），4日因為上個月在暴力抗議活動中，焚毀自教堂取得的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）橫幅而遭到逮捕。在那場騷亂中，有多人被刺傷，還有數十人被捕。

當被問到將「驕傲男孩」列為恐怖組織的可能性時，杜魯道並未正面回應，僅承諾「繼續對抗我們（在世界各地）所看到越來越多的暴力極端主義」。

他還說：「我們的安全單位非常重視這一點。」

美國國會大廈發生暴力事件後，許多世界領袖齊聲譴責，杜魯道也曾在6日表示，加拿大對「民主遭受攻擊」深表關切。

© 2021 AFP