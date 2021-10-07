控曾助納粹殺人 百歲前集中營警衛將受審

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（法新社柏林7日電） 年滿百歲的原納粹集中營警衛約瑟夫．S（Josef S.）被控在二戰期間「知情且願意」協助殺害3518名集中營人犯，今天他將出庭受審，成為德國迄今因納粹時代罪行而受審的最年長者。

曾在柏林北方歐倫寧堡（Oranienburg）薩克森豪森集中營（Sachsenhausen camp）擔任警衛的約瑟夫．S，被控夥同「行刑隊在1942年處決蘇聯戰俘」，並「使用毒氣齊克隆B（Zyklon B）」殺害被囚禁者。

儘管約瑟夫．S已高齡100歲，8月份的醫療評估認為，他足以出庭受審。

一名法庭發言人指出：「他（約瑟夫．S）並未被指控射殺任何特定對象，而是透過他的警衛工作，在明知集中營有殺戮情事之下，協助了殺戮行為。」

在本案代表集中營若干倖存者以及遇難者家屬的律師沃瑟（Thomas Walther）表示，即便二戰已結束76年，仍有必要進行這樣的審判，以追究納粹犯罪者的責任。

他告訴法新社：「正義沒有失效日。」

德國檢方正趕緊要將最後尚在人世的納粹犯罪者繩之以法，近年來日益專註在追究位階較低的納粹份子。

在本案成立前不久，一名被控是大屠殺共犯的96歲前集中營秘書佛希納（Irmgard Furchner）戲劇性地在審判前逃逸，但數小時後被捕，此案將於10月19日繼續開庭審理。

© 2021 AFP