控谷歌壟斷數位廣告市場 德州在內等10州聯手提告

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（法新社華盛頓16日電） 美國德州和另外9州今天對谷歌公司（Google）提出告訴，指控谷歌為了提高早已佔主導地位的網路廣告業務，非法與臉書公司（Facebook）合作，違反反壟斷法。

Google否認上述指控，表示會在法庭上極力為自己辯護。Google在回應法新社詢問時表示，德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）的主張沒有根據，卻還是不顧一切事實付諸行動。

Google指出，數位廣告價格和廣告技術費用都已下跌，強調那些費用都是「高度競爭產業的指標」。

臉書公司並未立即回應置評要求。

據知情人士說法，各州對Google提告一事，升高了Google的法律風險；Google預料將面臨逾30位檢察長提出的第3起反壟斷法律訴訟。

德州在訴訟中要求法官以違反反壟斷法為由將Google定罪，並命其停止違法行為。德州指控Google濫用其對數位廣告市場的獨佔權，即使對手出價更高，還是讓自己贏得競標，且對出版商的廣告收費過高。

德州也指控Google與臉書合作，這兩間公司在網路廣告銷售方面競爭激烈，一起拿下全球逾半的數位廣告市場。

此外，包括Genius Media Group和新聞網站The Nation在內的網路出版商今天在另一起尋求集體訴訟的反壟斷訴訟中聲稱，由於Google在網路廣告的主導地位，害他們營收減少，要求Google出讓部分廣告業務。

在美國加州聖荷西（San Jose）聯邦地區法院提出的這項訴訟．與今天稍早德州等州對Google提出的訴訟雷同。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP