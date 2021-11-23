控馬拉度納施虐 古巴女子稱遭性侵還被迫吸毒

（法新社布宜諾斯艾利斯22日電） 古巴女子阿爾瓦雷茲芮哥今天控訴，稱自己遭已故阿根廷足球傳奇馬拉度納性侵，還曾被他逼迫吸食毒品，馬拉度納的隨行人員也曾控制她的行動自由。

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現居美國邁阿密的37歲女子阿爾瓦雷茲芮哥（Mavys Alvarez Rego）自稱在20年前還未成年時，曾與馬拉度納（Diego Maradona）有染。

她在阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）告訴媒體，16歲時的她是如何與馬拉度納相遇，當時40多歲的馬拉度納住在古巴，正在接受戒除藥物濫用的治療。

阿爾瓦雷茲芮哥說：「我那時只覺得暈頭轉向，而他說服了我…但就在兩個月後，一切都變了。」她聲稱一年前因心臟病過世、享壽60歲的馬拉度納曾強迫她嘗試古柯礆，養成她依賴的習慣。

她說：「我愛他，但我也恨他，我甚至想過要自我了斷。」

馬拉度納普遍被認為是足球史上最偉大的球員之一，他曾帶領阿根廷在1986年世界盃足球賽奪冠。

他去年曾因血栓進行腦部手術，但在與毒品、酒精成癮奮戰數十年後，終究撒手人寰。

阿爾瓦雷茲芮哥如今已是兩個孩子的母親，她說自己與馬拉度納的關係持續了「4到5年」，而她在這段期間遭受虐待。

她聲稱自己在2001年與馬拉度納到布宜諾斯艾利斯旅行期間，被馬拉度納的隨行人員關在飯店好幾周，期間不僅被禁止單獨外出，還被逼做隆乳手術。

她說，馬拉度納有次在位於哈瓦那的住處「性侵」她，還提到另外多起馬拉度納對她施暴的事件。

阿爾瓦雷茲芮哥本人雖未提出訴訟，但有個阿根廷非政府組織替她提告，而她本周已在布宜諾斯艾利斯將證物呈交給一名阿根廷檢察官。

這個名為「和平基金會」（Foundation for Peace）的組織聽見阿爾瓦雷茲芮哥最近幾周對美國媒體自白後，（替她）提出告訴，其中特別針對人口販運、剝奪人身自由、強迫奴役、攻擊和毆打。

阿爾瓦雷茲芮哥說，她在沉默多年後發聲，是為了平衡一些電視節目就馬拉度納11月25日逝世滿周年所做的一些報導。

她表示自己不會啟動進一步訴訟程序。

她說：「我已經做了我該做的，其他的就交給法院了。」

「我實現了我的目的，就是把發生在我身上的事說出來，避免相同情況發生在他人身上，或至少能給其他女孩力量，鼓勵她們勇敢說出自身遭遇。」

5名涉案的馬拉度納隨行人員皆透過律師否認上述指控，其中一人還反告和平基金會誹謗。

© 2021 AFP