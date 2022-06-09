控FBI查狼醫性侵案失職 美體操明星索賠近3千億

（法新社華盛頓8日電） 美國奧運體操金牌選手拜爾絲、芮斯曼等90多名女性今天狀告聯邦調查局（FBI），理由是FBI在調查體操代表隊前隊醫納沙性侵案時怠忽職守，索賠10億美元（約新台幣2986億元）。

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現年58歲的納沙（Larry Nassar）在擔任美國體操聯盟（USA Gymnastics）和密西根州立大學（Michigan State University）運動醫學醫生時性侵體操選手，他於2017年末至2018年初認罪後被判無期徒刑，目前正在獄中服刑。

包括拜爾絲（Simone Biles）、芮斯曼（Aly Raisman）和馬羅尼（McKayla Maroney）等體操奧運金牌得主在內，數以百計的女性先前對納沙提出性侵控告，指納沙在他20多年的職業生涯中，以協助治療為名性侵和猥褻她們。

法新社報導，多家律師事務所今天發表聯合聲明表示，拜爾絲、芮斯曼和馬羅尼等90多名受害女性，對FBI提出侵權賠償控告。

律師事務所指出，FBI在2015年7月接到有關納沙性侵的可信投訴後，「未能立即阻止納沙再伸狼抓」。

「FBI不去訪談願意出面傾訴受害原委的人，是嚴重怠忽職守。」

律師事務所說：「結果讓納沙在2015年7月28日到2016年9月12日期間繼續伸出狼抓，再性侵近90名年輕女性與孩童。」

納沙的受害者於2021年與美國體操聯盟達成3.8億美元賠償和解。但納沙涉罪指控如浪潮湧來，體操聯盟早在2018年即聲請破產。

密西根州立大學則於2018年與百餘名納沙受害者達成5億美元和解。（譯者：紀錦玲）

© 2022 AFP