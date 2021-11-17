推動永續環境 歐盟擬禁伐林地區糧食木材進口

（法新社布魯塞爾17日電） 根據歐洲聯盟最新公開的草案，歐盟計畫禁止從砍伐森林地區進口糧食和木材，擬以貿易的力量推動永續環境。

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布魯塞爾希望這項草案最後可以成為對歐盟27個成員國具約束力的法案，規定企業進口黃豆、牛肉、棕櫚油、可可豆、咖啡和木製品必須出具「非來自森林砍伐區」的證明。

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）上周矢言，2030年以前結束砍伐破壞森林。

歐盟氣候行動政策專員辛克維丘斯（Virginijus Sinkevicius）在記者會上表示：「這是一項深具開創性的草案。」

「不只針對非法砍伐森林，也針對因為農業擴張而砍伐森林。」

根據歐盟這項草案，商品必須符合兩項標準，首先生產製造必須符合來源國的法律，同時並非來自2021年初以來砍伐森林取得的土地。

來自高風險國家的進口產品，則必須接受更嚴格的檢查。

歐盟執委會並未說明，希望這項新立法何時能通過。

這項規定恐將對巴西等國家造成衝擊，歐盟憂心亞馬遜雨林遭巴西畜牧業破壞，造成歐盟與南美洲國家的南方共同市場（Mercosur）的貿易協議延後實施。

根據巴西國家太空署（National Institute for Space Research），亞馬遜雨林上月砍伐面積創下新紀錄。

環保團體世界自然基金會（WWF）表示，全球與國際貿易有關的森林砍伐活動中，龐大的歐盟市場要為其中16%負責。

© 2021 AFP