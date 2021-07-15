推大麻除罪 美民主黨提聯邦法案

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓14日電） 在多數黨領袖舒默的力挺下，美國參議院民主黨人今天推出大麻除罪化的聯邦法草案，期望以立法約束美國對毒品宣戰的作法。

這項法案將把大麻移出管制藥物清單，並針對數州已宣布合法的大麻以及數十億美元計的大麻產業，實施更嚴格的規範及稅負制度。

舒默在新澤西州的布克（Cory Booker）以及俄勒岡州的魏登（Ron Wyden）這2位支持法案的民主黨籍聯邦參議員陪同下召開記者會，他說：「這是歷史性的一刻，因為我們終於在參議院採取行動，修正對毒品宣戰失敗道路上的錯誤。」

這3位參議員表示，反大麻法律對有色人種衝擊最大。

根據草案內容，「大麻管理與機會法案」（Cannabis Administration and Opportunity Act）將把大麻移出聯邦管制藥物清單，並賦予各州自行實施大麻法律的權力，數十年來有色人種因此受到的傷害可望終結。

法案將以大麻稅收成立基金，重新投資在最受毒品戰衝擊的社區，並協助黑人等少數族裔的創業家跨越進入大麻產業的障礙。

本身是非裔的布克指出，成千上萬有色族裔年輕人因持有少量大麻而身陷囹圄，留下影響人生的前科紀錄，只因為他們做了幾位總統及議員們都曾做過的事，這完全是「假道學」。

美國50州當中有18州及華盛頓特區已將大麻合法化，更已有37州合法化醫療用大麻。

舒默說，高達7成民眾對大麻合法化表示支持。不過他也承認，除非法案獲得60位參議員支持，否則共和黨人可能以杯葛方式阻撓，使法案成為過眼雲煙。

民主黨和共和黨在聯邦參院勢均力敵，各握有50席，要讓10位共和黨議員倒戈相當困難。

舒默說：「我們目前票數不夠。」「我們將把法案給其他人看…看能否獲得支持。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

© 2021 AFP