推清潔產品挨酸 美名模克莉絲汀泰根退出推特

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（法新社洛杉磯24日電） 美國名模及食譜作家克莉絲汀泰根（Chrissy Teigen） 今天宣布退出推特（Twitter），成為最新一位遭受謾罵後放棄這個平台的名人。

像許多科技巨擘一樣，推特也受到越來越多的關注，因為推特對用戶的大量謾罵提供便利，這些謾罵通常來自匿名帳號，推文往往帶有種族主義或厭惡女性的含意。

克莉絲汀泰根在本周早先和實境秀女星詹納（Kris Jenner）共同推出一系列植物性清潔產品後，引發強烈批評。

一些用戶指責她在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情引發的經濟焦慮時期推銷產品，有些人則質疑她雖承諾保護環境，但她的家人卻經常使用私人飛機。

克莉絲汀泰根今天在撤銷帳戶前不久推文說，「是該我告別的時候了」。這個帳戶擁有1300多萬粉絲。

「我渴望被人喜歡，但害怕激怒別人，這讓我成為你們不認同的人，一個和我剛成為用戶時截然不同的人！好好的過日子，推特用戶們。」

她的Instagram帳戶仍然活躍，在那裡她有3400多萬名粉絲。

其他放棄使用推特的着名用戶包括葛萊美獎（Grammy Awards）得主嘻哈女歌手莉佐（Lizzo），她說，推特有「太多的酸民」。

對於許多名人放棄推特，推特曾經為自己的政策辯護表示：「在推特上，我們以我們的價值觀做為指導，在身分等基本問題上更是如此。」

「我們相信每個人都有權分享自己的聲音，而且不需要身分證就可以這樣做。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）

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