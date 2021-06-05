推特刪除總統推文 遭奈及利亞無限期暫停營運

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（法新社奈及利亞阿布加4日電） 社群媒體推特（Twitter）兩天前以違規為由，刪除了奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）的一則推文。奈及利亞政府今天表示，已無限期暫停推特在境內營運。

推特本月2日以違反規定為由，刪除了布哈里帳號發出的一段話，他提到奈及利亞內戰，對最近東南部的動蕩提出警告。

78歲的布哈里是退役將軍，他指稱近期在東南部發生的暴力是「不當行為」，官方也指責當地分離主義分子攻擊警方與選務處。

奈及利亞資訊部長穆罕默德（Lai Mohammed）2日指控推特公司無視一名分離主義領袖的暴力訊息，還提及推特執行長杜錫（Jack Dorsey）去年支持奈及利亞的反警察暴力示威活動（#EndSARS）。

法新社報導，在奈及利亞政府發布聲明後不久，推特仍在這個非洲人口最多的國家正常營運。但奈國的聲明仍立即引發人權團體與分析師有關言論自由的批評。

奈及利亞資訊部表示，推特是因「不斷被用來進行可損害奈及利亞企業生存的各種活動」，才被「無限期停止」營運。資訊部未詳述究竟是哪些活動威脅到奈及利亞。

資訊部也宣布暫停自身的推特官方帳號，但未說明何時生效，或以何種形式暫停。

推特聲明表示：「奈及利亞政府宣布暫停推特在奈國的營運，令人深感憂心。」

「我們正在調查，有進一步消息再行通知。」（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP