推特收購Podcast新創平台Breaker

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（法新社舊金山4日電） Podcast平台Breaker今天宣布團隊已成為推特（Twitter）一員，將在推特這個一對多的訊息服務平台，提供其在收聽體驗方面的專業。

推特的收購條件並未獲披露。Breaker成立4年，總公司設在美國舊金山。

Breaker共同創辦人卡佛（Leah Culver）今天在推文中說：「我加入推特，協助打造@TwitterSpaces。我以後雖然會非常想念@breaker，但我還是非常興奮，能幫忙創造聲音對話的未來。」

Breaker共同創辦人勃林（Erik Berlin）也在部落格貼文宣布這項併購，他說，將和卡佛一同為推特用戶創造新體驗。

勃林寫道：「在Breaker這裡，我們真的對聲音的溝通懷抱熱情，推特促進世界各地人們公共對話的方式，讓我們深受鼓舞。」

推特工程團隊負責人蒙塔諾（Michael Montano）證實這項併購，他推文說，卡佛、勃林和Breaker設計師隆丁（Emma Lundin）都會加入推特。

Breaker在智慧型手機上的App讓用戶可使用與收聽Podcast，收購定案後，Breaker將在1月15日關閉平台，讓用戶有時間把Podcast和訂閱移轉到新論壇。

© 2021 AFP