掩蓋11神父性侵兒童25年 紐約州前主教被控包庇

(法新社紐約28日電) 美國性侵受害者協會今天譴責紐約州前主教哈伯德(Howard Hubbard),對11名神父25年來多次性侵兒童放任不管。

廣告 繼續瀏覽後續

紐約州首府阿爾巴尼(Albany)教區前主教哈伯德去年4月在紐約州最高法院4天審判期間宣誓作證,坦承從1977年到2002年間,他被告知有未成年人遭性侵,卻從未將犯案神職人員交給警方。

這份長達680頁的證詞在法官諭令下於25日公開,很快獲得美國媒體關注。 教士性侵倖存者網路(Survivors Network of those Abused by Priests, SNAP)今天發布聲明表示:「教區居民和社會大眾現在具體得知,他們的前主教主動參與掩蓋性侵。」

該組織補充道,他們希望「這個消息能讓執法單位調查這類情況,並起訴所有已發生的犯行。」

據當地電視台WNYT13報導,當被問到為何知情不報時,哈伯德在法庭上表示,因為「我沒有被強制規定要舉報」兒童性侵案。

根據報導,2014年離職的哈伯德之所以這麼做,是希望避免新的戀童癖醜聞玷污了美國的天主教神職人員。儘管如此,他在去年8月的一封信中坦承,教會沒有考量到犯行對受害者帶來的影響。

報導稱,阿爾巴尼教區發表聲明表示,目前首要目標「是保護和協助受害者/倖存者,並發掘真相。」

美國天主教會多年來一直因為神父被指控或揭露性侵案而動蕩。

梵蒂岡於2019年12月收下同樣位於紐約州的水牛城教區主教馬龍(Richard Malone)的辭呈,他也被指控包庇性侵。

© 2022 AFP