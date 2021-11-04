描述家族數十載滄桑 南非作家奪下英國曼布克獎

（法新社倫敦3日電） 南非小說家，同時也是劇作家加爾古特今天以「承諾」（The Promise，暫譯）一書，抱走2021年曼布克獎（Booker Prize），這是他第3部入圍小說，書中描述一個白人家族的故事。

廣告 繼續瀏覽後續

這部從種族隔離末期到朱瑪（Jacob Zuma）擔任總統時期，橫跨數十年時間長河的作品，述說南非進入民主之際，一個家族日漸解體的故事。

57歲的加爾古特（Damon Galgut）在獲頒獎項時表示：「我真是受寵若驚。」

「我花了好長時間才得獎，現在反而有種我不該在這裡的感覺。」加爾古特17歲完成他的第一部小說。

這部事前得獎呼聲高的作品，描述一個在普勒托利亞（Pretoria）郊外擁有一座農場的白人家族故事。普勒托利亞是加爾古特成長的故鄉。

這位南非白人作家表示，他希望這部作品可以展現「光陰的流逝」對一個家庭、國家，以及政治和正義的概念帶來的影響，同時也探討了死亡。

加爾古特獲獎後隨即向自己的家鄉非洲大陸致敬。

他說：「今年是非洲文壇大豐收的一年，我僅代表我所屬的這片非凡大陸上，所有被述說或未被述說的故事、聽過或沒被聽過的作家，接受這個獎。」

「請繼續傾聽我們，還有更多將述說的故事。」

加爾古特告訴媒體，今年的諾貝爾文學獎得主是出生於坦尚尼亞的小說家古納（Abdulrazak Gurnah）。

而在加爾古特獲獎前不久，另一位非洲作家、31歲的塞內加爾作家沙爾（Mohamed Mbougar Sarr）才奪下法國最高文學獎龔固爾獎（Goncourt）。

曼布克獎是當代英語小說界最重要獎項，得主將獲頒5萬英鎊（約新台幣190萬元）獎金。

評審團主席賈沙諾夫（Maya Jasanoff）讚揚今年入圍的所有作品，但指出「承諾」這部小說「令人難以置信的獨創性和流暢的聲音」，並稱其為「真正富含歷史和隱喻意義的作品」。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2021 AFP