提早自阿富汗撤軍 澳洲證實最後80人已離境

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（法新社雪梨11日電） 澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）今天證實，澳洲已結束參與長達20年的阿富汗戰爭，並說是「最近幾周」完成撤軍。

法新社報導，澳洲4月宣布將於9月前撤出駐紮阿富汗的剩餘兵力，跟進美國終結阿富汗軍事任務的決策。

澳洲國防部長杜登今天向天空新聞網（Sky News）證實，撤軍時程表已自9月往前移，且最後80名支援人力「最近幾周」已離開阿富汗。

澳洲過去20年來在阿富汗部署3萬9000名軍力，作為美國及北大西洋公約組織（NATO）為首任務的一環，聯手對抗塔利班（Taliban）等武裝組織。這場任務讓澳洲耗費數以十億美元計的代價，並造成41名澳洲軍人陣亡。

澳洲2013年底撤出作戰部隊後，留守阿富汗的兵力就不多，但這場戰爭已造成影響，掀起國內激辯。

老兵團體施壓政府，針對阿富汗及其他退役軍人自殺率居高不下一事啟動正式調查。

澳洲軍方及警方也針對澳洲空降特勤隊（Special Air Services）涉嫌在阿富汗犯下多起戰爭罪一事，積極展開調查。

美國總統拜登（Joe Biden）日前宣布，美軍近20年前在阿富汗展開的任務將於8月31日結束。拜登還說，發動911攻擊的恐怖集團首腦賓拉登（Osama bin Laden）10年前被擊斃時，這場戰爭就該結束。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP