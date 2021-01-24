插隊接種疫苗惹眾怒 西班牙參謀長請辭

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（法新社馬德里23日電） 外傳西班牙參謀長畢亞羅亞（Miguel Angel Villarroya）明明不在優先名單上，卻插隊接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，引發眾怒。國防部今天對外表示，畢亞羅亞已主動請辭。

西班牙國內傳出有軍方和政治人物「插隊」，提前接種原要保留給醫療人員和養老院住民的疫苗，引發輿論炮轟。

國防部今天發布聲明表示：「為了維護國軍形象，畢亞羅亞將軍今天已向國防部長呈遞辭呈。」

國防部在聲明中暗示、並未明說63歲的畢亞羅亞已經接種疫苗，僅表示畢亞羅亞「從來無意利用會破壞軍隊形象、且會讓個人榮譽受到質疑的不合理特權」。

消息人士向法新社表示，國防部長羅布雷斯（Margarita Robles）已經接受畢亞羅亞的辭呈。

政壇方面也有人因不按次序接種疫苗而辭職，包括東南部穆西亞自治區（Murcia）衛生顧問維列加斯（Manuel Villegas）。

不過，西班牙在北非的海外屬地休達（Ceuta）衛生顧問格雷羅（Javier Guerreron）拒絕請辭，表示自己並沒有違反任何規定：「我也不想接種疫苗。我根本不喜歡疫苗。」

西班牙受到疫情重創，迄今總計近250萬人染疫，5 萬5441人病故。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP