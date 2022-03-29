援烏抗中強化國內執法 美下年度總預算案達167兆

（法新社華盛頓28日電） 美國總統拜登今天公布2023會計年度聯邦政府總預算案，預計分撥數億美元援助烏克蘭，大幅提升軍費與國內執法開支，還要對富人加稅以削減赤字。

廣告 繼續瀏覽後續

拜登在目前民調低迷，內有諸多施政項目在國會卡關、疫情波動與數十年僅見的高通膨，外有俄羅斯入侵烏克蘭的內外交逼下端出預算案。

高達5.8兆美元（約新台幣167兆）的2023會計年度政府預算案，焦點包含顯着提高軍費、警方執法部門開支，另對企業與美國富人開徵更高稅率做為降低聯邦赤字一環，卻淡化原本拜登力倡的擴大社福支出。

新會計年度的預算尚需國會審議，通常仍會調整個別項目。民主黨目前在眾院僅有微幅優勢，參院則是兩黨五五波，分析家們不預期這份預算能在11月的期中選舉前通過，像是民主黨的左派很可能會對增幅達4%的國防預算說不。

拜登宣布時稱「預算就是最好的價值觀表述」，還說這份總預算案傳達民主黨珍視預算責任、國內外安全及建設一個更美好國家的清晰信號。

國防開支里包含69億美元用於幫助北約與烏克蘭，應對發動侵烏戰爭的俄羅斯，另有10億美元用於抗衡莫斯科的影響力。

五角大廈新年度的國防預算高達7730億美元，以應付美國將面臨的各種國際挑戰，若納入美國軍方以外的國防相關開支，整體金額高達8130億美元創歷年新高，較前一會計年度增加4%。

儘管美國國防部稱發動侵烏戰爭的俄國是全球秩序的「嚴重威脅」，但仍把中國列為頭號戰略假想敵。

拜登還計畫對收入超過1億美元的富人設定最低稅負，以滿足民主黨內進步派要求徵富人稅消除不公的呼聲。白宮在聲明裡表示，符合門檻的富人，應繳的聯邦所得稅需相當於收入的20%。

按白宮的預估，儘管已高達24.8兆美元的國債料繼續堆高，但拜登政府預計新年度的總預算案可將明年赤字減少1.3兆美元。

© 2022 AFP