摩洛哥外長：與以色列關係原本就正常

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（法新社耶路撒冷13日電） 摩洛哥外交部長波利塔（Nasser Bourita）今天接受以色列媒體訪問表示，在阿拉伯世界，摩洛哥與以色列關係獨一無二，在「正常化」協議宣布前，雙邊關係「原已正常」。

繼阿拉伯聯合大公國、巴林與蘇丹之後，摩洛哥是今年第4個經美國居間斡旋而宣布計畫與以色列關係正常化的阿拉伯國家。

不過，波利塔接受「新消息報」（YediotAharonot）專訪時指出：「以色列與摩洛哥的關係獨特，以色列與任何其他阿拉伯國家的關係都無可比擬。」

他又說：「就我們看來，我們不是在磋商關係正常化，因為雙邊關係原已正常。我們是在磋商兩國的關係（重新正常化），恢復到我們以往的關係，因為我們一直有往來，從來沒停過。」

2000年爆發第2次巴勒斯坦起義，摩洛哥關閉駐特拉維夫的代表處。

波利塔在專訪中，特別提及摩洛哥藉由境內的猶太社群與以色列境內的70萬名摩洛哥裔猶太人，與以色列維繫長久接觸。他說：「就我所知，光是去年，就有7萬以色列人到訪摩洛哥。」

巴勒斯坦方面則譴責近來一連串關係正常化協議違背數十年來阿拉伯聯盟（Arab League）共識，也就是與以色列達成包括同意巴勒斯坦獨立建國的和平協議之前，不應承認這個猶太國家。

© 2020 AFP