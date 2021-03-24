撫平美國長期創痛 拜登籲國會立法禁攻擊性武器

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（法新社科羅拉多州波爾德23日電） 美國科羅拉多州昨天發生槍擊案，造成10人喪生，這是一周內的第二起大規模槍擊案，全國要求嚴格管制槍枝聲浪再起，總統拜登也在演說中呼籲禁止攻擊性武器。

美國學校、夜店、電影院和許多公眾場經常發生大規模槍擊案，為社會帶來創痛。拜登說：「採取一個共識行動，未來可以拯救許多生命，毋須多猶豫一分鐘，更別說多耽擱一小時，我敦促參眾兩院議員採取行動。」

拜登憶起國會1994年曾克服歧見，通過一項對此類武器的10年禁令，他今天說，「我國可再次針對攻擊性武器和高容量彈匣設禁」。

「這不是、也不應是兩黨議題，而是美國人的議題。這將拯救生命、美國人的性命，我們必須採取行動。」

美國民眾壓倒性支持加強槍枝管制，但共和黨人長期持反對態度，認為那是少數人意見，侵犯了他們擁槍權利。

美國科羅拉多州波爾德（Boulder）一間雜貨賣場昨天發生大規模槍擊案，造成10人喪生；警方公布兇嫌是21歲男子艾利薩（Ahmad Al Aliwi Alissa），他已被控犯下10起一級謀殺案。

喬治亞州3家按摩水療館本月16日接連發生槍擊案，造成8人喪命，遇害者有多數是亞裔女性。

兩起槍擊案再度引發社會呼聲，要求政治人物採取行動，但以往熟悉的黨派分歧如今也再度浮現。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP