擁英籍伊朗政治犯紮哈里雷克里夫 再遭控訴出庭

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社德黑蘭14日電） 擁有英國和伊朗雙重國籍的伊朗政治犯紮哈里雷克里夫，一周前才服完5年刑期，今天出庭面對德黑蘭新的控訴，罪名是「宣傳反體制」。英國外相對此表示「無法接受」。

紮哈里雷克里夫（Nazanin Zaghari-Ratcliffe）的律師克曼尼（Hojjat Kermani）告訴法新社，他的客戶今天現身德黑蘭一座法院應訊，過程「氣氛相當平和」。他說，紮哈里雷克里夫因2009年參加倫敦伊朗大使館前的一場集會，而遭到起訴。

克曼尼表示：「依照辯方呈列的證據和法律程序，加上我的客戶已服完先前刑期，我希望她將無罪獲釋。」

現年42歲的紮哈里雷克里夫2016年在伊朗度假時遭到拘留，其後依密謀顛覆伊朗政權罪名被判有罪。但她竭力否認指控。

紮哈里雷克里夫近幾個月處於軟禁狀態，電子腳鐐也被移除，使得她有更多行動自由，並獲准探訪在德黑蘭的親屬。她本月7日已服完刑期。

紮哈里雷克里夫的丈夫和6歲女兒8日在倫敦市中心的伊朗大使館前舉行守夜活動，要求讓她返家。他試圖遞交由「國際特赦組織」（Amnesty International）發起、有16萬支持者連署的請願書，呼籲釋放紮哈里雷克里夫，但遭到拒收。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）今天在推特發文表示：「伊朗選擇繼續對紮哈里雷克里夫提出第二起全然專斷的控訴，令人無法接受。她必須立即獲准返回英國家人身邊。我們會繼續盡我們所能來支持她。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP